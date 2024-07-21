Почти 40% населения России согласны на перевод пенсионных накоплений в ПДС Ирэн ОрлонскаяСогласно опросу, проведенному НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и предоставленному газете «Известия», около 40% россиян высказали готовность переместить свои «замороженные» пенсионные накопления в индивидуальные пенсионные счета (ПДС).
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