Почти 40% населения России согласны на перевод пенсионных накоплений в ПДС Ирэн ОрлонскаяСогласно опросу, проведенному НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и предоставленному газете «Известия», около 40% россиян высказали готовность переместить свои «замороженные» пенсионные накопления в индивидуальные пенсионные счета (ПДС).