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В Подмосковье сбиты 4 беспилотника: аэропорт Домодедово возобновил работу

В Подмосковье сбиты 4 беспилотника: аэропорт Домодедово возобновил работу

По предварительным данным разрушений на земле нет.Минувшей ночью в городском округе Подольск Московской области бойцы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника самолетного типа, направлявшихся к Москве.

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