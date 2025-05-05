В Подмосковье сбиты 4 беспилотника: аэропорт Домодедово возобновил работу

По предварительным данным разрушений на земле нет.Минувшей ночью в городском округе Подольск Московской области бойцы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника самолетного типа, направлявшихся к Москве.
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