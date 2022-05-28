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Нарколог Брюн призвал не употреблять алкоголь во время отдыха на жаре

Нарколог Брюн призвал не употреблять алкоголь во время отдыха на жаре

Отдых на жаре и употребление спиртных напитков может привести к негативным последствиям. В частности, к «передозировке» алкоголем, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

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