Нарколог Брюн призвал не употреблять алкоголь во время отдыха на жаре

Отдых на жаре и употребление спиртных напитков может привести к негативным последствиям. В частности, к «передозировке» алкоголем, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
Отдых на жаре и употребление спиртных напитков может привести к негативным последствиям. В частности, к «передозировке» алкоголем, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
Свежие комментарии