Китайская модернизация способствует общему развитию мира -- доклад

4 мая 2024 года, аналитический доклад под названием "Путь развития китайской модернизации". /Фото: Синьхуа/ Пекин, 5 мая /Синьхуа/ -- Цель китайской модернизации заключается не только в том, чтобы принести пользу китайскому народу, но и в том, чтобы способствовать общему развитию мира.