Теракт на генерала Игоря Кириллова устроил завербованный Украиной уроженец Узбекистана

Мужчине пообещали огромную выплату в 100 тыс. долларов и выезд в Европу для проживания.Задержан молодой уроженец Узбекистана, который подозревается в подготовке теракта на начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.
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