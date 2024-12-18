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Теракт на генерала Игоря Кириллова устроил завербованный Украиной уроженец Узбекистана

Теракт на генерала Игоря Кириллова устроил завербованный Украиной уроженец Узбекистана

Мужчине пообещали огромную выплату в 100 тыс. долларов и выезд в Европу для проживания.Задержан молодой уроженец Узбекистана, который подозревается в подготовке теракта на начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.

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