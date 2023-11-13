В Демянске поймали гастарбайтеров-нелегалов: десятерых выдворяют из России

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Новгородской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России "Демянский" и представителями регионального УФСБ провели проверочное мероприятие по соблюдению ре .
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