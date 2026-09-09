Родители школы №20 в Батыре пожаловались на расписание и школьную форму: администрация дала ответ

Родители учащихся школы №20 в селе Батыр Мунайлинского района пожаловались на расписание занятий и ситуацию со школьной формой.
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