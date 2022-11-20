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Бонусы UFC Fight Night 215: Салихов получил 50 тысяч долларов за лучший перформанс турнира

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Fight Night 215, в главном событии которого прошел полутяжевес Кеннеди Нзечукву нокаутировал Иона Куцелабу во втором раунде.

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