Число россиян желающих «свалить» из России растёт, как и тех, кто едет к нам «на замену»

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Казалось бы, в трудные времена граждане должны поддерживать свою страну, экономику, тем более что за пределами России для людей с российским паспортом стало не очень комфортно, но оказывается, число желающих «свалить» из страны стабильно растёт.