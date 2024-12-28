Орловских медиков поздравил с наступающим Новым годом популярный певец Денис Клявер

В официальном сообществе больницы Семашко в Орле разместили видеопоздравление для орловских медиков. Сотрудников в белых халатах поздравил с наступающим Новым годом популярный российский певец Денис Клявер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии