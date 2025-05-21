После заявления о рисе японский министр подал в отставку

Министр сельского хозяйства Японии Таку Это подал в отставку в среду после того, как его комментарии по поводу риса, сделанные на этой неделе, вызвали шквал критики со стороны избирателей и законодателей.
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