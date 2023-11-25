AFP: во второй день перемирия ХАМАС освободит 14 заложников из сектора Газа

Во второй день соглашения о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС предполагается освобождение 42 палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на 14 заложников из сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на агентство AFP.
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