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МВД Сербии: число протестующих в Белграде превысило 31 тыс. человек

Общее число протестующих в Белграде превысило 31 тыс. человек. Об этом сообщили в МВД Сербии.«В пиковый момент общее число собравшихся, включая прибывших из других частей Сербии и встречавших их белградцев, составило около 31 тыс.

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