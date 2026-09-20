Израиль завершил подготовку к Йом Кипур: полиция, армия и службы спасения переходят на усиленный режим

В преддверии самого важного дня еврейского календаря — Йом Кипур, который в 2026 году приходится на 20-21 сентября, Израиль завершил масштабную подготовку по обеспечению общественной безопасности и … .
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