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Кожевников о «Салавате»: «В плей-офф Уфе будет очень сложно. Нет 3-го и 4-го звена, возня вокруг финансов. Сравните с «Трактором» и «Авангардом» – разные лиги!»

– В кого не верите в плей-офф?  – Кубок – самый непредсказуемый турнир. Возможны любые сюрпризы. Даже в КХЛ, где всегда была субординация в первом круге.

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