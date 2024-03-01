Welt: в бундесвере считают запись разговора генералов об ударе по РФ подлинной

Запись разговора высокопоставленных немецких офицеров о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием Taurus распространяется среди служащих в бундесвере, где ее считают аутентичной, сообщили в издании Welt.
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