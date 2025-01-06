Песков: патриарх Кирилл освятил нательные кресты и иконки для бойцов СВО

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина освятил нательные кресты и иконки для военных в зоне специальной военной операции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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