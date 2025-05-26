Антон Козлов одержал вторую в карьере победу на этапе RDS GP

В Санкт-Петербурге завершился второй этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP). Впервые главный турнир страны по дрифту приехал на трассу «Игора Драйв» весной — непредсказуемости уик-энду добавила переменчивая погода, которая на протяжении всех дней бросала вызов пилотам, заставляя их постоянно адаптироваться к меняющемуся покрытию.