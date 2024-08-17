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«На фронте выдают хотя бы паек». Голод вынуждает украинцев идти в ряды ВСУ

«На фронте выдают хотя бы паек». Голод вынуждает украинцев идти в ряды ВСУ

«На фронте выдают хотя бы паек». Украина — страна-банкрот, и платить по счетам она может только «пушечным мясом».

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