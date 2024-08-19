Продажи москвичей в Пермском крае снизились на 26,3%

Продажи легковых автомобилей "Москвич" в Пермском крае снижаются. По данным профессионального сообщества "Автомаркетолог", в июле этого года в регионе было зарегистрировано 42 таких автомобиля, что на 26,3% меньше, чем в июле прошлого года, когда было продано 57 единиц.
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