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Продажи москвичей в Пермском крае снизились на 26,3%

Продажи москвичей в Пермском крае снизились на 26,3%

Продажи легковых автомобилей "Москвич" в Пермском крае снижаются. По данным профессионального сообщества "Автомаркетолог", в июле этого года в регионе было зарегистрировано 42 таких автомобиля, что на 26,3% меньше, чем в июле прошлого года, когда было продано 57 единиц.

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