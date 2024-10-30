Россиян задержали за создание экстремистского сообщества и вовлечение в него заключенных

В Санкт-Петербурге, а также в Московской, Иркутской, Архангельской областях и Красноярском крае свердловские следователи задержали участников и организатора экстремистского сообщества за вовлечение в него заключенных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии