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Россиян задержали за создание экстремистского сообщества и вовлечение в него заключенных

Россиян задержали за создание экстремистского сообщества и вовлечение в него заключенных

В Санкт-Петербурге, а также в Московской, Иркутской, Архангельской областях и Красноярском крае свердловские следователи задержали участников и организатора экстремистского сообщества за вовлечение в него заключенных.

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