Экипаж Ка-27 отработал поиск терпящего бедствие летчика в полярную ночь

Минобороны России сообщает, что экипаж поисково-спасательных вертолетов Ка-27ПС смешанного авиакорпуса Северного флота отработал поиск терпящего бедствие летчика в сложных метеусловиях полярной ночи Крайнего Севера.
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