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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Николай Кочергин
    Полностью с Вами согласен. Хорошо написано.Все более актуаль...
  • Владимир Черноморский
    Это на Пасху 500р будет за десяток, пойду яйца высиживатьЯйцами по Путину ...
  • Николай Кочергин
    Согласен. Для общения с азиатами нужна твердая рука и ни какого послабления, как это делали великие руководители преж...Все более актуаль...

Яйцами по Путину или кто у нас работает против России

Яйцами по Путину или кто у нас работает против России

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Мы часто говорим и пишем про внутренних врагов. Но это какая-то общая фраза. Все понимают, что они есть, но при этом кто они и как пакостят.

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Комментарии
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Лиза
109 рублей 1 категория ,вчера брала, может цена на 3 десятка на фото, не могу разобрать....
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32 мин.
Дмитрий Бакланов
Увеличил - 10 шт
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20 мин.
ВЧ
Владимир Черноморский
Это на Пасху 500р будет за десяток, пойду яйца высиживать
Ответить
48 сек.

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