ПРОСТО О СЛОЖНОМ Мы часто говорим и пишем про внутренних врагов. Но это какая-то общая фраза. Все понимают, что они есть, но при этом кто они и как пакостят.
Яйцами по Путину или кто у нас работает против России
Комментарии
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Лиза
109 рублей 1 категория ,вчера брала, может цена на 3 десятка на фото, не могу разобрать....
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32 мин.
Дмитрий Бакланов
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20 мин.
ВЧ
Владимир Черноморский
Это на Пасху 500р будет за десяток, пойду яйца высиживать
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48 сек.
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