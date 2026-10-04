Угожаев: судейство на челленджере в Грузии получилось очень строгим

Российский фигурист Николай Угожаев поделился мнением о судействе на челленджере в Грузии. «Оно получилось пипец каким строгим.
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