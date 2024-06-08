Физическое издание Black Myth: Wukong не будет содержать диск В то время как разрабо...

Физическое издание Black Myth: Wukong не будет содержать дискВ то время как разработчик Game Science недавно начал предварительные заказы на предстоящий приключенческий боевик Black Myth: Wukong, студия сообщила в разделе часто задаваемых вопросов на своем официальном сайте, что физические релизы игры не будут… источник.