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Регионы России

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Правительство утвердило плату за оформление госуслуг через «Почту России» и МФЦ

Правительство утвердило плату за оформление госуслуг через «Почту России» и МФЦ

Правительство России предложило установить плату за прием обращений на предоставление государственных и муниципальных услуг, а также за доставку оформленных документов через операторов почтовой связи и многофункциональные центры (МФЦ).

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