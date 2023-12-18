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Бригадейро (конфеты из сгущенки)

Бригадейро (конфеты из сгущенки)

Бригадейро — вкусные конфеты, чем-то напоминающие по вкусу трюфели. Своим названием они обязаны чину бригадного генерала Eduardo Gomes, который подал от своего имени шоколадные конфеты на одном из мероприятий.

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