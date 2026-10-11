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Пятый канал

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Верный муж по дате рождения: в какие числа рождаются самые преданные мужчины

Верный муж по дате рождения: в какие числа рождаются самые преданные мужчины

Можно ли по дате рождения понять, насколько мужчина будет верен в отношениях? Нумеролог и астролог-таролог Елена Совершенова считает, что однозначного ответа на этот вопрос нет.

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