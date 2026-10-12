По тройному тарифу: чем обернулся IT-коллапс для пассажиров и водителей Яндекса

После атак на дата-центры Яндекса с жительницы Оренбурга трижды списали оплату за такси.Масштабные атаки на дата-центры «Яндекса» привели не только к глобальному падению основных сервисов, но и к прямым финансовым потерям для обычных пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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