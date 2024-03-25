Началось пробное тестирование выпускников гимназий и лицеев

Министерство образования и науки и Национальное агентство по учебным программам и оценке проводят с 25 марта по 5 апреля 2024 года тестирование кандидатов на национальные выпускные экзамены в гимназиях и лицеях.
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