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Штраф Роналду, победы «ПСЖ» и «Ювентуса», РУСАДА засекретило дело Валиевой, допинг Халеп, Гави взял Golden Boy и другие новости утра

Штраф Роналду, победы «ПСЖ» и «Ювентуса», РУСАДА засекретило дело Валиевой, допинг Халеп, Гави взял Golden Boy и другие новости утра

Доброе утро! Врываемся в выходные с нашим дайджестом😎 1. Опальный форвард Криштиану Роналду тренировался индивидуально на базе «Манчестер Юнайтед».

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