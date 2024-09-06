«Вызов старения населения»: России прочат сокращение трудоспособной части населения

К 2030 году число россиян старше трудоспособного возраста вырастет почти на 2 млн человек. О вероятном сокращении рабочей силы в стране в среднесрочной перспективе заявила первый заместитель главы Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) Ольга Баталина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии