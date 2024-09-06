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«Вызов старения населения»: России прочат сокращение трудоспособной части населения

«Вызов старения населения»: России прочат сокращение трудоспособной части населения

К 2030 году число россиян старше трудоспособного возраста вырастет почти на 2 млн человек. О вероятном сокращении рабочей силы в стране в среднесрочной перспективе заявила первый заместитель главы Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) Ольга Баталина.

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