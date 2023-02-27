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В XVIII-XIX веках в Англии и Шотландии поедание грехов было профессией

В XVIII-XIX веках в Англии и Шотландии поедание грехов было профессией

﻿﻿В 18 и 19 веках поедание грехов было профессией в Англии и Шотландии. Нищие, обездоленные люди, те, кто нуждался в жалком пропитании, становились на путь карьеры, освобождая умерших от их грехов, поедая их.

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