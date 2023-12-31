Празднование Дня Ильи Муромца 1 января 2024 года: что категорически нельзя делать в этот день Ксения Кирпик1 января наши предки, помимо Нового года, отмечали также День защитника русской земли – Ильи Муромца.
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