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ЦАХАЛ: Нанесены удары по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ: Нанесены удары по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля ударили по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ продолжает бои в районе Рафаха. В пресс-службе Армии обороны Израиля уточнили, что продолжают целенаправленные операции под городом, где были обнаружены шахты туннелей и подземная инфраструктура.

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