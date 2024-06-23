ЦАХАЛ: Нанесены удары по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля ударили по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ продолжает бои в районе Рафаха. В пресс-службе Армии обороны Израиля уточнили, что продолжают целенаправленные операции под городом, где были обнаружены шахты туннелей и подземная инфраструктура.