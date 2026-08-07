Бектенов прогнозирует рост товарооборота ЕАЭС до $102 млрд в 2023

На заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил о прогнозируемом росте товарооборота ЕАЭС в этом году на 7,2% до $102 млрд, подчеркнув устойчивость экономик стран-участниц.