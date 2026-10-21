Сталинградская битва 2.0 — теперь в Госдуме: Коммунисты подняли вопрос о возвращении имен Ленинграду и Сталинграду Вячеслав Тетёкин: «Финансовые затраты — не главный аргумент, когда речь идёт об исторических событиях» Игорь Землянский Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин 19 октября 2026 года в Госдуму официально внесён исторический законопроект.
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В честь плешивого не надо! пусть Санкт Петербург будет или просто Питер А Сталинград-правильно!
Ну если выкинут из истории почти весь победный советский период то на какой основе патриотизм воспитать хотят , мол служение олигархам это есть патриотизм что ли ? ну не смешите , не будет этого .