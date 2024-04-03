Джереми Кларксон: «Победа Сайнса наводит на мысль, что в наши дни дойти до болида «Ф-1» сложнее, чем управлять им»

Известный британский телеведущий оценил победу Карлоса Сайнса на Гран-при Австралии, отметив, что не умаляя заслуг испанца перед зрителями возникает вопрос о том, насколько на самом деле сложно управлять болидом «Формулы-1», как это принято считать.