Туда я больше не вернусь: Прилучный сделал заявление после рождения второго сына

Актер вынашивает идею сделать звезду из своей молодой жены Зепюр Брутян. Павел Прилучный и Зепюр Брутян соцсетиПавел Прилучный даже не пытается скрывать, что невероятно счастлив в своем втором браке с молодой и кудрявой Зепюр Брутян.
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