9 Прогнозов крупнейших научных прорывов 2025 года

Помните, как научная фантастика обещала нам летающие автомобили и роботов-дворецких? Что ж, реальные прорывы 2025 года, возможно, не помогут вам летать по облакам, но они готовы преобразовать что-то гораздо более важное.
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