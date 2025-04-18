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DМ: Невинно осужденный вышел на свободу через 36 лет и пожаловался на телефоны

DМ: Невинно осужденный вышел на свободу через 36 лет и пожаловался на телефоны

DМ: Невинно осужденный вышел на свободу через 36 лет и пожаловался на телефоны Телефон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Kosolapov Невиновный Лео Скофилд из штата Флорида вышел на свободу спустя 36 лет.

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