НОЖ В СПИНУ ОТ МИГРАНТОВ: ГРАЖДАНИН РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ, ГОТОВ УБИВАТЬ РУССКИХ НА СВО

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Вячеслав Зязев

Скажи мигранту, что он нищий, потому как виноваты в том Россия и русские, и чудище самозабвенно поверит! Почему? А потому, что никто не говорит и не скажет им, что их бедность в них самих заложена! Например, что у них у всех Кланово-племенное устройство жизни, где нет понятия свободного человека, а все есть "шестерки" у вновь возродившихся ханов, баев и шахов. Даже устроившись торговцем на базаре, рабочим на стройке или водителем такси... всё равно остаешься или становишься плательщиком податей (ясака) предводителям диаспоры, а в итоге богатыми становятся новые ханы, баи и шахи на их родине. Бросить бы клич: "Долой баев, шахов и ханов! Заживем цивилизованно!", да только в ответ будет... тишина. Одних остановит Шариат, других - опасение байско-ханской мести, третьих - традиции уважать старших и богатых, а четвертых... надежда разбогатеть и стать ханом, да вот лозунг "Долой баев и ханов!" может разрушить "надежду". Да и с Родины мигрантской для них постоянно звучит тезис: "Цивилизованные страны говорят, что Россия слаба и пришло время брать власть в свои руки!". Вывод: А на фига Вам выводы и решения? Вам уже мигранты напели в уши, какие у них древние и прекрасные традиции, а не те, что у русских алкашей и шлюх в коротких юбках, да и прочей рванины!