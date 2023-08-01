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НОЖ В СПИНУ ОТ МИГРАНТОВ: ГРАЖДАНИН РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ, ГОТОВ УБИВАТЬ РУССКИХ НА СВО

НОЖ В СПИНУ ОТ МИГРАНТОВ: ГРАЖДАНИН РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ, ГОТОВ УБИВАТЬ РУССКИХ НА СВО

ФОТО: BRIAN A JACKSON/SHUTTERSTOCK.COM 28 июля в Орле был задержан выходец из Азербайджана, который намеревался вступить в ряды ВСУ.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ЧТО ОБЩЕГО у жЫдо-бандэровского режима и выходцев из Средней Азии?... НЕНАВИСТЬ к России и русским!!.... А мы напустили полную страну вообще ЧЕРТ ЕГО ЗНАЕТ КОГО!!... Может ХВАТИТ уже преклоняться перед иностранцами и угождать им?!!
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10 час.
Балу -
И долго мы ещё будем накапливать у себя этот сброд?... Да ещё и гражданство им давать... Или надо ФМС тряхануть от души?...
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7 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Скажи мигранту, что он нищий, потому как виноваты в том Россия и русские, и чудище самозабвенно поверит! Почему? А потому, что никто не говорит и не скажет им, что их бедность в них самих заложена! Например, что у них у всех Кланово-племенное устройство жизни, где нет понятия свободного человека, а все есть &quot;шестерки&quot; у вновь возродившихся ханов, баев и шахов. Даже устроившись торговцем на базаре, рабочим на стройке или водителем такси... всё равно остаешься или становишься плательщиком податей (ясака) предводителям диаспоры, а в итоге богатыми становятся новые ханы, баи и шахи на их родине. Бросить бы клич: &quot;Долой баев, шахов и ханов! Заживем цивилизованно!&quot;, да только в ответ будет... тишина. Одних остановит Шариат, других - опасение байско-ханской мести, третьих - традиции уважать старших и богатых, а четвертых... надежда разбогатеть и стать ханом, да вот лозунг &quot;Долой баев и ханов!&quot; может разрушить &quot;надежду&quot;. Да и с Родины мигрантской для них постоянно звучит тезис: &quot;Цивилизованные страны говорят, что Россия слаба и пришло время брать власть в свои руки!&quot;. Вывод: А на фига Вам выводы и решения? Вам уже мигранты напели в уши, какие у них древние и прекрасные традиции, а не те, что у русских алкашей и шлюх в коротких юбках, да и прочей рванины!
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5 час.

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