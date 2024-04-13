Юрист отвечает: нужно ли регистрировать договор найма квартиры в налоговой инспекции Алиса БронскаяМногие рядовые граждане Российской Федерации довольно часто задаются вопросом — нужно ли регистрировать договор найма квартиры в налоговой инспекции? Путаница по поводу регистрации договоров связана с различиями в их названиях.