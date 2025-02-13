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На Украине возмущены участием Большунова в гонке в Европе под флагом РФ

На Украине возмущены участием Большунова в гонке в Европе под флагом РФ

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира в тройном прыжке Ольга Саладуха возмутилась тем, что российский лыжник Александр Большунов выступит на соревнованиях Sudtirol Moonlight Classic под национальным флагом.

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Комментарии
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Eduard
Представителей страны,где был переворот Украины надо гнать и бить всюду,осозенно сучек украинских.Они хуже алкащей своих стали!
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1 д.
Eduard
Это Украина начала войну причем Гражданскую напав на Восток страны!
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1 д.
Eduard
Больше всех скакуны Майдана рот открывают!
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1 д.
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