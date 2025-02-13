На Украине возмущены участием Большунова в гонке в Европе под флагом РФ

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира в тройном прыжке Ольга Саладуха возмутилась тем, что российский лыжник Александр Большунов выступит на соревнованиях Sudtirol Moonlight Classic под национальным флагом.
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