Трое работников вынесли с липецкого сельхозпредприятия удобрений на 1 млн рублей

В Липецкой области в суд направлено уголовное дело о крупной краже. По версии следствия, мужчины договорились между собой похитить удобрения с территории сельскохозяйственного предприятия, где они работали.
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