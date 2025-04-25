Bloomberg: КНР может отказаться от пошлин в 125% на ряд товаров из США

www.globallookpress.com/Cfoto/Keystone Press Agency Правительство Китая рассматривает возможность приостановки действия 125% пошлин на ряд импортных товаров из США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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