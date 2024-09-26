Трамп обрушился на Зеленского с резкой критикой

Бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Северной Каролине обрушился с резкой критикой на украинского лидера Владимира Зеленского, который, по его словам, высказывал "маленькие, злобные обвинения" в его адрес.
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