Стэмкос – 6-й действующий игрок НХЛ с 1100+ очками за один клуб. Он в 14-й раз достиг отметки 20 шайб за сезон

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Капитан «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (6:3). В текущем сезоне у него 45 (20+25) очков в 46 играх.