Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 487 подписчиков

Кто такой Джей Ди Вэнс, выбранный Трампом, за что его возненавидят в Киеве?

Кто такой Джей Ди Вэнс, выбранный Трампом, за что его возненавидят в Киеве?

Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты 39-летнего сенатора Вэнса. Рассказываем, кто он такой и за что его возненавидят в Киеве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АВ
Александр Васильчиков
Байда должен думать о святом Петре и о встрече с ним... Остались последние месяцы его бренного существования... Аминь.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх