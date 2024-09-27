#Сводка на утро 27 сентября 2024 года ▪ В течение ночи БПЛА «Герань» поражали объекты портовых городов противника Одессы, Измаила и Рени.
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#Сводка на утро 27 сентября 2024 года ▪ В течение ночи БПЛА «Герань» поражали объекты портовых городов противника Одессы, Измаила и Рени.
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